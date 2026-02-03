O elenco do Goiás voltou aos treinos nesta terça-feira (3) e iniciou a preparação para a última rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano. A atividade no CT Edmo Pinheiro contou com a presença do meia Lucas Lima, que fez seu primeiro treino com todo elenco esmeraldino após ser contratado pelo clube goiano.\nO meia de 35 anos foi anunciado pelo Goiás na quinta-feira (29), chegou em Goiânia no sábado (31) à tarde e fez seu primeiro treino com todo elenco nesta terça-feira, data da reapresentação do grupo após a vitória de 1 a 0 sobre o Vila Nova no último domingo (1º).\nLucas Lima está regularizado e liberado para estrear pelo Goiás. O jogador será apresentado nesta quarta-feira (4), a partir das 15 horas, antes do treino no período da tarde.\nO técnico Daniel Paulista possui apenas um desfalque para o jogo contra o Inhumas: o zagueiro Luisão, que foi expulso após o clássico contra o Vila Nova.