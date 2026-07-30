O meia Lucas Lima segue com prestígio no Goiás após o pênalti desperdiçado na derrota para o América-MG. O jogador de 36 anos apresentou evolução desde a chegada do técnico Mozart e conseguiu melhorar atuações e seus números individuais na Série B.\nA cobrança desperdiçada não abalou o jogador e não afetou a confiança da comissão técnica no jogador, apurou o POPULAR. Lucas Lima tem sido sob comando do técnico Mozart um dos principais jogadores do Goiás nas últimas rodadas.\nContratado como um dos principais reforços do Goiás no início do ano, Lucas Lima demorou para deslanchar com a camisa esmeraldina na Série B.\nO camisa 10 conseguiu sua primeira participação em gol pelo clube na competição após a troca no comando técnico. Ele deu três assistências nos últimos seis jogos e é o segundo atleta com mais participações diretas em gols do Goiás na Série B, no recorte. Ele só fica atrás do atacante Kadu Sousa, que marcou quatro gols.