A negociação entre Lucas Lima e Goiás começou no final do ano passado, mas só avançou na segunda quinzena de janeiro após o jogador concluir a saída do Sport. O meia teve outras propostas, além da possibilidade de renovação com o Leão. Foi procurado pelo Remo, que está na Série A deste ano, e o fator Daniel Paulista pesou para ele escolher o clube goiano, como o jogador contou em entrevista nesta quarta-feira (4).\nAlém do diretor Michel Alves, Lucas Lima conversou com membros da comissão técnica do Goiás. O primeiro não foi o técnico Daniel Paulista, mas o preparador físico Rodolfo Mancha, que fez a aproximação junto ao jogador para saber como estava sua situação no mercado e até criou uma planilha de treinos físicos para Lucas Lima fazer enquanto não acertava com o Goiás. Depois, o técnico Daniel Paulista falou sobre os projetos da equipe e ajudou a convencer o atleta a acertar com o clube goiano.