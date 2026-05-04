Lucas Moura passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (04) após romper o tendão calcâneo da perna direita, lesão sofrida na partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo publicou uma nota.\nO procedimento confirma o pior cenário já tratado internamente nas últimas horas. Como o UOL mostrou, havia grande preocupação no São Paulo com a possibilidade de uma ruptura completa, o que deve tirar o camisa 7 da temporada.\nVila Nova e Planalto conhecem adversários na 2ª fase da Copa do Brasil Feminina\nÀ reportagem, interlocutores do São Paulo estipulam um prazo de seis a oito meses fora dos gramados.\nA lesão ocorreu justamente no momento em que o jogador retomava a sequência após fraturas em duas costelas. Ele entrou no segundo tempo contra o Bahia, mas deixou o campo minutos depois, com um torção no tornozelo direito.