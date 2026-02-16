O esquiador norueguês-brasileiro Lucas Pinheiro Braathen caiu nesta segunda-feira (16) durante a primeira descida da prova de slalom do esqui alpino nos Jogos de Milão-Cortina, e foi eliminado da disputa.\nCom a queda precoce, ele não teve a descida validada e nem sequer volta para a segunda volta, que define os medalhistas, a partir das 9h30 (horário de Brasília), na região de Bormio, no norte da Itália.\nCampeão olímpico no sábado (14) na prova do slalom gigante, Lucas era considerado um dos favoritos para subir ao pódio também no slalom.\nO norueguês Atle Lie McGrath fez o melhor tempo, de 56s14. O suíço Loic Meillard, bronze no slalom gigante, fez o segundo melhor tempo, de 56s73, e o austríaco Fabio Gstrein, o terceiro melhor (57s08).\nOutros brasileiros na disputa, Giovanni Ongaro terminou a primeira descida na 32ª posição, com 1min04s66 -no slalom gigante, ele foi o 31º colocado-, enquanto Christian Oliveira Soevik também caiu.