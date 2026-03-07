Há exatos dois anos, no dia 7 de março de 2024, Lucas Pinheiro Braathen anunciou que estava voltando da aposentadoria e não competiria mais pela Noruega, mas pelo Brasil, país natal de sua mãe. Neste sábado (7), conquistou o 2º ouro do Brasil na Copa do Mundo de Esqui Alpino.\nLucas foi campeão do mundo pela Noruega em 2023, mas deu anunciou uma aposentadoria precoce no esqui alpino, com apenas 23 anos. Menos de cinco meses depois, ele retornou ao esporte que tanto ama para competir representando a bandeira de sua mãe.\n"Só gratidão olhando para trás, esses dois anos foram uma jornada incrível, com muita insegurança. Muitos momentos lindos também, mas hoje estamos competindo, vencendo uma prova da Copa do Mundo. E sinto que nunca teria conseguido se não fosse por todos os altos e baixos que me trouxeram até aqui", disse Lucas Pinheiro Braathen, após vitória em etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino.