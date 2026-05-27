O volante Lucas Rodrigues, que foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20, deve perder apenas um jogo do Goiás enquanto estiver disponível para treinos e amistosos do Brasil. O jogador de 18 anos deve ser ausência no duelo do time esmeraldino contra o Novorizontino, pela 12ª rodada da Série B.\nLucas Rodrigues está liberado para participar do clássico contra o Atlético-GO neste sábado (30) e deve viajar para Teresópolis (RJ) no domingo (31). Ele vai se apresentar na Granja Comary na segunda-feira (1º), onde participará de treinos até o dia 4 de junho e à noite viajará para Santiago, no Chile.\nA delegação brasileira participará de treinos entre os dias 5 a 8 no CT da Federação Chilena e vai disputar dois amistosos contra a seleção sub-20 do Chile nos dias 6 e 9 de junho. Ambos os jogos vão ocorrer às 18 horas (de Brasília), no Estádio Nacional de Chile.