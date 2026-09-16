O volante Lucas Rodrigues deve desfalcar o Goiás de dois a três jogos na Série B enquanto estiver com a seleção brasileira sub-20. Convocado para amistosos na Espanha, na preparação para o Sul-Americano de 2027, a joia esmeraldina vai se apresentar na Granja Comary no início da próxima semana.\nO Brasil, com Lucas Rodrigues, vai enfrentar Dinamarca, Estados Unidos e México em São Pedro del Pinatar, na região de Múrcia, na Espanha. Os amistosos vão ocorrer entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro.\nLucas Rodrigues foi convocado pela segunda vez para defender a seleção brasileira sub-20 (Rosiron Rodrigues / Goiás)\nO Goiás terá dois jogos entre as datas que Lucas Rodrigues vai estar com a seleção brasileira: contra o Atlético-GO, no dia 26 de setembro, e diante do Novorizontino, no dia 1º de outubro.