O volante Lucas Rodrigues, joia do Goiás, foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20 em três amistosos na Espanha durante a preparação para o Sul-Americano da categoria que será disputado em janeiro de 2027.\nO Brasil, com Lucas Rodrigues, vai enfrentar Dinamarca, Estados Unidos e México em São Pedro del Pinatar, na região de Múrcia, na Espanha. Os amistosos vão ocorrer entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro.\nLucas Rodrigues, volante do Goiás (Weimer Carvalho / O Popular)\nEssa é a segunda convocação de Lucas Rodrigues para a seleção brasileira sub-20. Em junho, ele foi titular em dois amistosos contra o Chile também durante a preparação para o Sul-Americano - Brasil venceu o primeiro por 1 a 0 e perdeu o segundo por 2 a 0.\nA data da apresentação dos jogadores na Granja Comary ainda não foi divulgada, mas Lucas Rodrigues deve perder dois jogos do Goiás pela Série B: o clássico contra o Atlético-GO no dia 26 de setembro na Serrinha e o duelo contra o Novorizontino, no interior de São Paulo, que ainda não possui data confirmada, mas vai ocorrer entre os dias 2 a 4 de outubro.