O volante Lucas Rodrigues se machucou durante a vitória do Goiás sobre o Náutico e preocupa para a sequência da Série B. No início do 2º tempo do triunfo esmeraldino por 1 a 0 nos Aflitos, após dividida, o jogador esmeraldino levou a pior.\nLucas Rodrigues sentiu dores no joelho esquerdo e precisou ser substituído. O volante chorou muito enquanto recebeu atendimento no banco de reservas.\nA avaliação inicial do departamento médico do Goiás é que Lucas Rodrigues sofreu uma entorse no joelho. O volante passará por exames no retorno da equipe a Goiânia para saber a real situação do problema.\nVila Nova contrata zagueiro que estava no RB Salzburg\nCom herói improvável, Goiás bate o Náutico e volta a vencer na Série B\nArtilheiro marca duas vezes, e Atlético-GO vence a Ponte Preta\nO elenco do Goiás volta para Goiânia nesta segunda-feira (29) e retorna aos treinos na terça-feira (30), data que o técnico Mozart vai comandar sua primeira atividade com o grupo esmeraldino.