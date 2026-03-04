O volante Lucas Rodrigues não treinou nesta semana e deve desfalcar o Goiás contra o Atlético-GO no jogo de ida da final do Campeonato Goiano. O jogador de 18 anos, que é uma das revelações do Estadual, faz tratamento no tornozelo.\nLucas Rodrigues se machucou durante o primeiro tempo da partida da 2ª fase da Copa do Brasil, contra o Gama, no dia 25 de fevereiro. Ele iniciou tratamento no dia seguinte e foi ausência na partida da volta da semifinal do Goianão contra a Anapolina.\nO Goiás não informou a previsão de retorno do volante. Nesta semana, Lucas Rodrigues não treinou em nenhum dia até aqui e dificilmente terá condição de ser utilizado no jogo de ida da final do Campeonato Goiano.\nContra a Anapolina, o técnico Daniel Paulista escalou o volante Baldória na vaga de Lucas Rodrigues. Ele e o volante Filipe Machado são as principais opções. Juninho corre por fora nesta disputa.