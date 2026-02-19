O volante Lucas Rodrigues, revelação do Goiás, comentou que companheiros mais experientes do time o ajudam diariamente e isso é um dos fatores que explicam a boa fase do jogador. O atleta de 18 anos deve ser eleito a revelação do Campeonato Goiano e é um dos destaques da competição.\nLucas Rodrigues chegou ao Goiás em 2022 e integra o dia a dia com a equipe profissional desde o ano passado. Fora de campo, o volante já citou em algumas ocasiões que o zagueiro Titi é um dos atletas que mais passam conselhos.\n“Em campo o Luisão e o Diego Caito ajudam bastante pelo lado direito. No meio tem o Lourenço. Com jogadores de bom desempenho fica fácil jogar. Eles me aconselham bastante também”, acrescentou o jogador.\nLucas Rodrigues fez o primeiro gol do Goiás na vitória de 4 a 1 sobre o Crac, pela volta das quartas de final. O lance foi uma jogada que se tornou característica do volante: invadir a área em lances de transição.