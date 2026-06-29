O Goiás confirmou na noite desta segunda-feira (29) a lesão que o volante Lucas Rodrigues sofreu durante a vitória sobre o Náutico. O jogador de 18 anos sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.\nSegundo o clube esmeraldino, Lucas Rodrigues não será submetido a um procedimento cirúrgico. O tratamento do volante será por meio de medidas fisioterapêuticas. A previsão de retorno do jogador é de quatro a seis semanas.\nLucas Rodrigues se machucou no início do segundo tempo da partida contra o Náutico. Após dividida, o jogador esmeraldino pisou de mal jeito no gramado. Foi neste momento que o volante sofreu a lesão.\nO jogador precisou ser substituído e durante o atendimento chorou muito no banco de reservas do Goiás. Após o jogo, Lucas Rodrigues conseguiu levantar, mas andou com dificuldades.