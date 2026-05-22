Titular e revelação do Goiás na temporada 2026, o volante Lucas Rodrigues, de 18 anos, foi convocado nesta sexta-feira (22) para dois amistosos da seleção brasileira sub-20, contra o Chile, no próximo mês (junho).\nA equipe nacional tem o comando do técnico Paulo Victor, que substituiu o demitido Ramon Menezes e iniciou o ciclo de formação de uma base para disputar o Campeonato Sul-Americano 2027 da categoria. O treinador chamou 25 jogadores para os amistosos contra o Chile.\nO Brasil jogará em Santiago (Chile) nos dias 6 e 9 de junho. A preparação será na Granja Comary, a partir do dia 1º de junho (segunda-feira). Está é a primeira convocação dele para a seleção.\nLucas Rodrigues é cria da base do Goiás, natural de Planaltina (GO), jogou com regularidade no Campeonato Goiano pelo técnico Daniel Paulista e se destacou na competição com quatro gols, conquistando o prêmio de "revelação" do Goianão. O jogador tinha estreado no profissional em 2025.