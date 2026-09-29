O volante Lucas Rodrigues vibrou com o primeiro gol marcado por ele pela seleção brasileira. O jogador de 18 anos foi convocado para defender a equipe sub-20 para amistosos na Europa durante a preparação para o Sul-Americano de 2027. Ele marcou o segundo gol da goleada por 4 a 1 sobre a Dinamarca, na segunda-feira (28).\n“Estou muito feliz pelo gol, pela vitória também. É uma sensação inexplicável representar o nosso país, ainda mais podendo contribuir. Então, muito feliz. Somente agradecer a Deus, ao professor (Paulo Victor) pela oportunidade”, comentou o jogador do Goiás, que no lance do gol recebeu a bola na intermediária e acertou chute forte na entrada da grande área, sem chances ao goleiro dinamarquês.\nEssa é a segunda convocação de Lucas Rodrigues para defender a seleção brasileira sub-20. A outra foi em junho deste ano. Ele foi titular em dois amistosos contra o Chile também durante a preparação para o Sul-Americano - Brasil venceu o primeiro por 1 a 0 e perdeu o segundo por 2 a 0.