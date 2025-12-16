Luis Enrique, do PSG, da França, foi eleito o melhor técnico do futebol masculino no prêmio Fifa The Best. Sarina Wiegman, da seleção da Inglaterra, levou no feminino.\nSob o comando do treinador, o PSG conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Supercopa da França.\nO time de Paris também chegou à final da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos. O PSG, manhã (17), vai disputar a decisão do Intercontinental contra o Flamengo.\nLuis Enrique está em Doha, no Catar, onde acontece a cerimônia, mas não compareceu. O treinador está em preparação para o duelo com o Rubro-Negro.\nEsta é a segunda vez que o treinador conquista o prêmio. Ele também foi eleito na edição de 2015, quando comandava o Barcelona, da Espanha.\nLuis Enrique, técnico do PSG, foi eleito o melhor treinador do futebol masculino (Divulgação / PSG)