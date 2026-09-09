A paulista Luisa Stefani decide, nesta quarta-feira (9), um lugar na final de duplas do US Open. A parceria da brasileira, quarta do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), com a canadense Gabriela Dabrowski (3ª), encara as norte-americanas Robin Montgomery (187ª em simples, 570ª em duplas) e Ashlyn Krueger (60ª em simples, 610ª em duplas) por volta das 18h (horário de Brasília).\nO duelo será o quinto e último do dia na quadra Louis Armstrong, uma das principais do complexo do Flushing Meadows–Corona Park. Desde 1978, o parque de Nova York (Estados Unidos) é a casa do torneio, um dos quatro maiores do tênis mundial, os chamados Grand Slams.\nA classificação às semifinais veio na noite dessa terça-feira (8). Luisa e Dabrowski precisaram de uma hora e 32 minutos para vencer as chinesas Jiang Xinyu (32ª) e Zhang Shuai (7ª) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, na quadra 17 do complexo.