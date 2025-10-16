O São Paulo só deve definir o futuro de Luiz Gustavo no final da temporada. O volante não cogita, por ora, se aposentar.\nSÓ NO FIM DO BRASILEIRÃO\nO UOL apurou que o Tricolor esperará conhecer seu destino no Brasileirão para definir se abrirá conversas com o volante de 38 anos por uma renovação.\nA avaliação da diretoria é que, antes de pensar na formulação do elenco para 2026, o clube precisa saber quais competições disputará. O São Paulo é o atual 8° colocado, em busca de uma vaga no G-6 para se classificar à próxima edição da Copa Libertadores.\nLeia também\n+Técnico do Atlético-GO precisa recuperar time para clássico após duas derrotas\n'SE SENTINDO BEM'\nLuiz Gustavo tem contrato com o clube até 31 de dezembro. Ainda segundo ouviu a reportagem, o volante está 'se sentindo bem' e não pensa em pendurar as chuteiras ao final do vínculo.