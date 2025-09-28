Acelino Freitas, o Popó, e Wanderlei Silva protagonizaram um duelo tumultuado na noite deste sábado (27), em São Paulo, na luta principal do Spaten Fight Night 2. O confronto, previsto para oito rounds, foi interrompido na quarta etapa após repetidas advertências ao ex-lutador do Pride. Na sequência, membros das equipes invadiram o ringue e uma briga generalizada tomou conta do local.\nO Spaten Fight Night tem formato especial, reconhecido pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), mas fora do circuito profissional. A transmissão rendeu 14 pontos de audiência para a Globo em São Paulo.\nDurante o embate, Wanderlei recebeu punição por cabeçada em Popó e, ao insistir em avançar com a cabeça baixa, teve a luta encerrada pelo árbitro. Já, durante a briga generalizada, Wanderlei foi nocauteado ao receber um soco de um dos membros do time de Popó. A lenda do MMA ficou desacordada no ringue até a intervenção de seguranças.