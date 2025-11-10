O lutador brasileiro Godofredo Pepey foi encontrado morto em uma unidade prisional da Flórida, nos Estados Unidos. Ele estava preso desde o dia 30 de junho deste ano por violência doméstica. As circunstâncias da morte não foram informadas.\nA família foi comunicada da morte de Pepey pelas autoridades norte-americanas, informou Gaudênio Santiago, advogado de Samara Mello, esposa de Pepey, em comunicado oficial postado em suas redes sociais.\nO advogado afirmou que a esposa do lutador está abalada e cuidando de questões legais para a liberação do corpo. Segundo Santiago, apenas ela tem autorização para tratar dos trâmites oficiais.\nJogador da base do Goiás morreu após sofrer acidente de quadriciclo na fazenda de amigo\nEx-assessor de João Neto e Frederico é encontrado morto, em Goiânia\nEscritora e advogada Wilma Britto morre em Goiânia