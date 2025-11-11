-LUTADOR GOIANO MMA (1.3335460)\nO lutador goiano de MMA, Erivan Pereira Silva, conhecido como "Roceiro", venceu uma luta pelo Absolute Championship Akhmat (ACA), campeonato de MMA disputado na Rússia. O goiano venceu o russo Ayndi Umakhanov, em Moscou, na Rússia, pela ACA MMA, no início do mês.\n“Eu sabia que ele sabe que a minha mão é muito dura. Se ele não cair, ele balança e na próxima ele cai. Vim pronto para fazer um grappling, defender as quedas. Eu sou do grappling, do Jiu-Jitsu e um cara completo. Onde o adversário vier, estou pronto. Aqui é o meu lugar”, disse Erivan ‘Roceiro’ após a luta.\nZico conta que primeiro gol como profissional foi em Goiatuba\nAos 35 anos, Erivan tem uma carreira de muitas lutas no currículo. São 21 combates, sendo 18 vitórias e apenas três derrotas. No ACA MMA, o goiano da cidade de Posse já disputou duas lutas e venceu as duas.