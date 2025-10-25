Campeão pan-americano, campeão sul-americano, campeão brasileiro, multicampeão estadual por Goiás, Distrito Federal e Tocantins, e vice-campeão mundial. Essas são algumas das credenciais de Marcus Vinicius Ruiz, de 31 anos, que concilia a vida entre a Educação Física e o jiu-jítsu.Em sua competição mais recente, no dia 18 de outubro, Marcus Vinicius foi campeão de seu peso e do absoluto no Centro Brasileiro, organizado pela Professional Brazilian Jiu Jítsu Federation (PBJJF) e disputado em Hidrolândia, com atletas de diferentes estados.Educador físico graduado em 2019 e faixa preta 2º grau no jiu-jítsu (oito anos de faixa preta), Marcus Vinicius nasceu em Goiânia e começou a praticar a modalidade quando a família se mudou para Tocantins por causa do trabalho do pai no agronegócio.“Eu comecei (o jiu-jítsu) com 13 anos, mais ou menos, comecei até escondido da minha família. Antigamente o jiu-jítsu era muito banalizado, a galera usava muito para poder brigar na rua, essas situações. Meu intuito nunca foi esse, mas sempre gostei muito de jiu-jítsu e acabei entrando. Com uns três meses praticando, meu pai descobriu. Só que, por sorte, ele conhecia o professor também, então amenizou e me deixou continuar”, contou Marcus Vinicius.No início, a trajetória de Marcus Vinicius na luta foi de idas e vindas, mas se apaixonou pela modalidade quando começou a competir. Ele entrou na faculdade de Agronomia ao mesmo tempo em que competia no jiu-jítsu, isso por cerca de dois anos e meio. Foi então que ele começou a pensar em viver do esporte, por volta de 2013.A família o apoiou, mas o aconselhou a fazer também uma faculdade para não depender apenas do jiu-jítsu. Assim, Marcus Vinicius começou Educação Física e se tornou personal trainer e personal fight, mudando-se de volta para Goiânia, onde o cenário da categoria dava mais oportunidades do que no Tocantins.“Tem muitos anos que eu sou o número um do ranking aqui do Centro-Oeste. Aqui em Goiânia, desde o começo do ano todos os campeonatos que eu lutei aqui na região Centro-Oeste, eu sempre fui campeão. Hoje eu vivo do esporte, só que o meu maior ganha pão ainda não é como atleta, é como professor”, pontuou o lutador.Marcus Vinicius dá cerca de 10 a 11 aulas em um só dia, mesclando jiu-jítsu e musculação. Como atleta, lamenta a falta de apoio. Apesar de alguns patrocínios e da ajuda da Bolsa-Atleta, o lutador afirma que esses valores são o suficiente apenas para cobrir os custos de competições, por exemplo, mas não para viver exclusivamente do esporte.“Querendo ou não, o atleta não vive só de custos. Ele tem uma vida, ele tem que pagar conta, pagar energia, pagar um monte de coisa. Então, viver de ser atleta hoje no dentro do Brasil é muito complicado, é muito difícil”.Para Marcus Vinicius, a beleza do jiu-jítsu está em ser uma arte que possibilita que pessoas se protejam de eventuais perigos. Segundo ele, é a única modalidade que você pode ver uma pessoa de 60 kg derrotar uma de 100 kg, em que nem sempre o mais forte e mais pesado vai ganhar.Na vida de educador, Marcus Vinicius tem alunos de todas as idades, desde os três até os 60 anos. Para ele, o jiu-jítsu é para todo mundo, todos os pesos e toda genética. “A maior paixão que eu tenho no jiu-jítsu é a mudança de vida que ele causa nas pessoas. Autoconfiança, autoestima, controle emocional e, para os mais novos, trabalha a consciência da criança”, acrescentou.