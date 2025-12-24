Em clima de "presente de Natal", o atacante Endrick foi anunciado como reforço do Lyon. O jogador, de 19 anos, chega ao clube francês por empréstimo do Real Madrid, da Espanha.\nO vínculo será de seis meses -junho de 2026-, sem opção de compra. Os espanhóis vão arcar com 50% do salário do jogador durante este período, segundo apurou o UOL com fontes ligadas à negociação.\nVila Nova vai faturar cifra milionária com venda iminente de zagueiro ao Fluminense\n"O Olympique Lyonnais está muito satisfeito em receber Endrick, que se juntará ao elenco profissional a partir de 29 de dezembro, e agradece ao Real Madrid pela qualidade das conversas e da colaboração que tornaram sua chegada possível", trecho de comunicado do site oficial do Lyon.\nA saída foi um pedido do próprio Endrick, que busca mais minutos em campo. Tanto o Real Madrid quanto o estafe do atleta entendem que o Lyon é a melhor opção para o desenvolvimento do jogador neste momento da carreira.