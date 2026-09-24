Para Maria Fátima Campos, mãe de Clarinha, jogadora goiana que foi convocada pela 1ª vez para a seleção brasileira feminina, a conquista da filha de 20 anos “não foi bem uma surpresa”. A convocação para amistosos contra a Argentina, em outubro, foi divulgada na última quarta-feira (22) com a meio-campista natural de Inhumas entre as 28 convocadas.\n“A convocação da Clara não foi bem uma surpresa. Eu tinha uma expectativa positiva de que depois desse sub-20 (a Copa do Mundo) ela teria a oportunidade dela na seleção. Só que eu não quis criar expectativas, preferi ficar com os pés no chão até a divulgação. Tanto é que ela está em Lisboa, sozinha, e eu e o Maurício (pai de Clarinha) aqui no Porto”, comentou.\nDe acordo com Maria Fátima, o marido nem sabia que ia ter a convocação do técnico Arthur Elias. Quando chegou perto do anúncio da lista, ela chamou Maurício para assistir. Assim que o nome de Clarinha foi chamado, ambos caíram de joelhos para agradecer, em um momento de muita emoção.