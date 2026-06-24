-VÍDEO (1.3425763)\nA provável estreia de Neymar na Copa 2026 ganhou uma comemoração especial fora das quatro linhas. Nadine Gonçalves, 59, decidiu revisitar uma lembrança marcante da carreira do filho.\nA empresária compartilhou um vídeo antigo em que o atacante aparece lendo uma carta escrita por ela durante os tempos em que ainda defendia o Santos. O registro, guardado há anos pela família, voltou a circular nas redes.\nNa gravação, Neymar explica que havia recebido a mensagem da mãe e aguardava uma ocasião especial para compartilhá-la. Em seguida, lê o texto diante dos companheiros de equipe.\nA carta traz palavras de incentivo, coragem e perseverança, além de uma mensagem que ganhou novo significado diante da participação do camisa 10 no Mundial.\nSupere-se. Conte as suas bênçãos e não os seus problemas. Compreenda, tenha coragem, seja forte. Não coloque limites para si mesmo. Muitos sonhos estão esperando para serem realizados. Alcance o seu máximo. Seu melhor é o seu prêmio. Acredite: é hora de vencer", dizia um trecho da mensagem.