O Atlético-GO está envolvido em uma denúncia feita pela madrasta de um menino 13 anos durante a disputa de um torneio de futebol no interior de São Paulo. Camila Marques, madrasta do adolescente, usou as redes sociais para denunciar que o enteado foi vítima de assédio sexual e tentativa de intimidação no alojamento disponibilizado pela organização do torneio, em Coronel Macedo, no interior paulista.\nO menino, que mora com a família no Rio, foi convidado com outros colegas para jogar o torneio de base em Coronel Macedo-SP pelo Atlético-GO, segundo a madrasta, que contou a história por partes.\nPrimeiro, Camila relatou que, no alojamento, um homem teria entrado “alterado e fumando”, expulsando uma colaboradora da família que acompanhava os adolescentes, que a madrasta disse se chamar Jane. No local estava, segundo ela, um diretor do Atlético-GO, Wagner (Gomes, técnico de uma das escolinhas franqueadas pelo clube).