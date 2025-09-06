Os Chiefs, de Patrick Mahomes e Travis Kelce (noivo de Taylor Swift), não viveram uma noite feliz na Neo Química Arena: a equipe de Kansas City sofreu com um Quentin Johnston infernal e viu o Los Angeles Chargers vencer por 27 a 21, em duelo que marcou a estreia das equipes na temporada regular da NFL. O wide receiver brilhou com dois touchdowns e liderou o time comandado por Jim Harbaugh.\nO jogo foi o 2º da história da famosa liga de futebol americano no Brasil: no ano passado, os Eagles venceram os Packers em duelo frenético em Itaquera - outras partidas do torneio já haviam sido levadas para fora dos EUA, mas ocorreram na Europa, na Ásia e em outros países da América do Norte.\nA vitória, aliás, pode servir como amuleto à equipe de Los Angeles até o fim da temporada. O motivo? Meses depois de baterem os Packers na Neo Química Arena, os Eagles ganharam o Super Bowl pela segunda vez na história.