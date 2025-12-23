Enquanto a CBF ainda define data, Manaus e Brasília são as duas cidades que concorrem para receber a Supercopa do Brasil, que em 2026 terá o confronto entre Flamengo (campeão do Campeonato Brasileiro) e Corinthians (campeão da Copa do Brasil).\nONDE SERÁ A SUPERCOPA DO BRASIL EM 2026?\nNo início do mês, a Federação Amazonense formalizou à CBF o interesse de receber a partida. O UOL teve acesso ao documento.\nApós vaias no Bernabéu, Vinicius Júnior passa parte da folga de Natal em Goiânia\nManaus tem um estádio de Copa do Mundo, a Arena da Amazônia. Nas palavras da Federação, um estádio que "oferece excelente capacidade de público, condições adequadas de segurança, acessibilidade, gramado de padrão internacional e toda estrutura necessária para garantir uma partida de grande porte".\nAo mesmo tempo, Brasília está sempre no páreo para jogos dessa natureza. A empresa do ex-senador Luiz Estevão tem contrato com a CBF para organizar e explorar os direitos comerciais do jogo. Logo, o Mané Garrincha, um campo neutro, é sempre uma hipótese natural.