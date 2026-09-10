Manchester United e Bayern de Munique somaram seus três primeiros pontos na Liga dos Campeões 2026/27. Nesta quinta-feira (10), os ingleses venceram com autoridade o novato Sabah FK, do Azerbaijão, por 4 a 0, com direito a gol do brasileiro Matheus Cunha. Em partida simultânea da fase de liga, os alemães golearam o Bodo/Glimt, da Noruega, por 5 a 0.\nMatheus Cunha tirou o zero do placar em Old Trafford, aos 26 minutos de jogo. Leve, dominante e trocando passes com paciência, o time inglês conseguiu marcar mais dois ainda na primeira etapa, com Bruno Fernandes e Benjamin Sesko. Depois, o argentino Lisandro Martínez deu números finais à goleada.\nO Bayern pressionou e só furou a defesa do Bodo/Glimt no segundo tempo. Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies e Michael Olise construíram a vitória dos alemães na Allianz Arena, deixando para trás uma atuação gigantesca do goleiro Nikita Haikin. Após realizar cinco defesas importantes, ele sentiu uma lesão e precisou ser substituído no intervalo.