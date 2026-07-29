Apresentado neste quarta-feira (29) como novo técnico da seleção italiana, Roberto Mancini quer recolocar a Itália entre os maiores do futebol mundial.\n"Queremos nos tornar o time a ser batido: agora vamos nos preparar para a Eurocopa e e depois vamos pensar na Copa do Mundo", disse Roberto Mancini, técnico da Itália.\nO treinador apontou ainda que "gostaria de ganhar um troféu importante". Em sua primeira passagem pela Azzurra -entre 2018 e 2023- ele conquistou a Eurocopa 2020.\n"Eu gostaria de ganhar um troféu importante, talvez até dois. Gostaria de construir um projeto com a seleção nacional e também ficar além do prazo do meu contrato, se possível", continuou.\nMancini (D) e Claudio Ranieri (E) assumiram os comandos de treinador e diretor técnico da Seleção da Itália (Divulgação / X (antigo Twitter) / @Azzurri)