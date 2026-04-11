A dois meses da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho, os fãs de futebol já estão se preparando para um fenômeno que vai além dos jogos: álbuns de figurinhas. Em Goiânia, os colecionadores vivem a ansiedade por uma edição que exigirá mais tempo e dinheiro do que nos anos anteriores.\nNo Brasil, o primeiro álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo foi lançado na Copa do Mundo de 1970, pela Editora Abril. De 1978 em diante, passou a ser a Editora Panini. Até 1982, o torneio tinha apenas 12 seleções. Até 1994, o número subiu para 24 equipes. Entre 1998 e 2022, a quantidade aumentou para 32 times. Agora, pela 1ª vez na história, a Copa do Mundo será disputada entre 48 seleções.\nPortanto, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 será bem maior do que os anteriores. A edição terá número recorde de 980 cromos, sendo 68 deles especiais. Em 2018 e 2022, por exemplo, a quantidade total foi de 682 cada um.