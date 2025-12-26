O Campeonato Brasileiro em 2026 será marcado por novidades, com mudanças na configuração de clubes por região em todas as quatro divisões após acessos, descensos e alterações feitas pela CBF, que aumentou o número de participantes na Série D. Pelo segundo ano seguido, o futebol goiano não terá representantes na elite nacional.\nOs clubes goianos que tiveram a chance de subir e disputar a Série A em 2026 decepcionaram na temporada de 2025. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova seguem na Série B no ano que vem. Será a primeira vez na história que o trio disputa a Segundona por edições consecutivas.\nAs mudanças para o ano que vem também envolvem as datas de disputas das competições. Todas vão começar mais cedo do que o habitual na próxima temporada.\nA Série A, por exemplo, será disputada de janeiro a dezembro, com início no dia 28 do próximo mês e conclusão no dia 2 de dezembro de 2026. A elite nacional terá uma pausa para a disputa da Copa do Mundo, entre os dias 1º de junho a 21 de julho.