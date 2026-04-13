-POP_FranciscoLima_130426 (1.3397665)\nAos 92 anos, o corredor "seu" Francisco Lima completou os 42 quilômetros da 30ª Maratona Internacional de São Paulo, neste domingo (12), e deu uma lição de determinação aos 6.360 corredores que competiram na categoria principal do evento esportivo (assista ao vídeo acima).\n"Seu" Francisco Lima completou o percurso de 42.195 km em 5h40min. Ao passar pelo pórtico de chegada, o locutor do evento pediu para as pessoas aplaudirem o corredor goiano.\nEu quero escutar uma salva de palmas aí, vamos incentivar esse monstro! Monstro! Monstro! 93 anos, monstro, guerreiro, gigante! Gigante!”, disse o locutor.\nA prova passou por diversos bairros das regiões sul e oeste da capital paulista; e o atleta chamou a atenção pela disposição e tranquilidade durante o percurso.\nMovimenta Goiânia: 3ª edição da corrida consagra vencedores dos 5km e 10km; veja resultados