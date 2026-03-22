Marc Marquez, heptacampeão da MotoGP, disse que o Autódromo Ayrton Senna está aprovado após a disputa da 2ª etapa da categoria em Goiânia. O piloto da Ducati concluiu a prova neste domingo (22) na 4ª posição e pediu atenção à administração do equipamento esportivo com buracos na pista, principalmente nas curvas 10, 11 e 12, já no fim do circuito antes da reta principal.\n“Sim, o circuito foi aprovado, o GP também, sobretudo por um circuito novo sempre é difícil de entender como fazer tudo. Sempre saem falhas. O que mais preocupa para o ano que vem são os buracos, é algo a ser trabalhado. Com o passar dos dias aumentaram os buracos em relação ao que já tinha sido resolvido”, falou Marc Marquez, que se refere ao buraco que surgiu no início da reta principal no sábado (21) e ocasionou em alterações na programação.