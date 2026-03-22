Acostumado com vitórias, o espanhol Marc Marquez revelou neste sábado (21) que não esperava ganhar a corrida sprint no autódromo de Goiânia durante a 2ª etapa da MotoGP. O piloto da Ducati fez dura briga com o italiano Fabio Di Giannantonio e só ultrapassou o rival faltando três voltas para o fim da prova.
O espanhol voltou a conquistar o 1º lugar em alguma prova da MotoGP pela primeira vez desde 14 de setembro de 2025, quando venceu o GP de San Marino.
"Eu estava em busca do pódio, mas não esperava a vitória especialmente por causa do Fabio (Di Giannantonio). Ele foi fantástico no qualificatório e muito consistente na corrida. Eu não estava completamente confiante, mas de pouco em pouco com as voltas conseguimos ir mais rápido", contou o espanhol.
Marc Marquez mostrou em Goiânia os motivos que o fazem uma referência no esporte. Ao longo do dia, no último treino livre e nos qualificatórios, o espanhol conversou em diversos momentos com membros de sua equipe, a Ducati, na busca por evolução de sua moto.