O italiano Marco Bezzecchi dominou e venceu a corrida principal da MotoGP em Goiânia. A prova válida pela 2ª etapa do Mundial de Motovelocidade teve dobradinha da Aprilia, já que Jorge Martin finalizou na 2ª colocação. O italiano Fábio di Giannantonio, que foi o pole, fechou o pódio no Autódromo Internacional Ayrton Senna.\nO brasilerio Diogo Moreira terminou na 13ª posição e voltou a pontuar na temporada da MotoGP. O piloto da LCR Honda garantiu mais três pontos. Foi a mesma posição e pontuação que o paulista de 21 anos registrou em sua etapa de estreia na Tailândia.\nMarco Bezzecchi venceu as últimas quatro corridas da MotoGP, duas neste ano (Brasil e Tailândia) e as duas últimas na temporada de 2025 (Espanha e Portugal).\nGoiânia voltou a receber a MotoGP após 37 anos (Weimer Carvalho / O Popular)