Depois de festejar o 29º título do Goianão, o Goiás disputa jogo decisivo na noite desta quinta-feira (19) pela 4ª fase da Copa do Brasil, diante do Maringá, no Estádio Willie Davids, no interior paranaense. A vaga será decidida em partida única. Se houver empate, a decisão será nos pênaltis.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações)\nA equipe alviverde passa a se concentrar, a partir de agora, nos compromissos pelas competições nacionais, pois terá a Copa do Brasil e a Série B na sequência da temporada. A comemoração do título do Goianão terminou na noite de domingo (15).\nO Goiás tem outras metas a serem batidas em 2026. A principal delas será a disputa da Série B, que começa para o clube no domingo (22) e que precisa ser concretizada com o acesso à elite nacional. Mas fazer uma grande campanha na Copa do Brasil é outra parte do projeto da direção alviverde.