O zagueiro Marquinhos, capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo, rasgou elogios a Vini Jr e afirmou que é essencial potencializar ainda mais o desempenho do camisa 7. O atacante vem sendo o grande protagonista da seleção brasileira no Mundial. São quatro gols e uma assistência nos três jogos da fase de grupos, sendo fundamental para a equipe.\n“A gente, como jogador, gosta muito de ver o Vinícius jogando assim. Ele foi decisivo nos últimos jogos e agora está cada vez mais experiente, entendendo melhor o seu papel na seleção brasileira. Ele está realmente assumindo responsabilidades, sendo muito decisivo para a gente. Que ele continue assim, e que a gente consiga potencializar ainda mais o que já estamos vendo nesses primeiros jogos. Ele vem mostrando que pode ser esse jogador decisivo para nós. Com certeza, vamos tentar potencializar ainda mais ele daqui pra frente”, disse Marquinhos.