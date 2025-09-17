O PSG não tomou conhecimento da Atalanta, dominou e venceu por 4 a 0, na primeira rodada da Liga dos Campeões, em confronto realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.\nMarquinhos e Kvaratskhelia marcaram para o PSG ainda no primeiro tempo, Nuno Mendes ampliou logo no início da segunda etapa e Gonçalo Ramos fechou a conta no final.\nO resultado e o saldo deixam os franceses na liderança da fase de liga ao fim da primeira rodada, com os primeiros três pontos conquistados, enquanto a Atalanta estreia zerada e é a última colocada.\nLeia também\n+Confira as chances de acesso, título e rebaixamento dos goianos após a 26ª rodada da Série B\nAs equipes voltam a campo no final de semana. O PSG tem um clássico diante do Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, no domingo (21), e a Atalanta visita o Torino, pelo Campeonato Italiano, também no domingo.