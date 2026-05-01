O atacante Marrony quer o Atlético-GO eficiente no duelo contra o Juventude. O Dragão, que não perde há três partidas na Série B, encara o confronto no Accioly como uma final para subir na tabela.\nSegundo Marrony, durante a semana livre para atividades para o time considerado titular (reservas atuaram pela Copa Centro-Oeste) foi possível aprimorar treinos no setor ofensivo.\n“No último terço precisamos de mais atenção no último passe e finalizar melhor. Estamos fazendo isso durante a semana. Eu, (Gustavo) Coutinho, Assis e Geovane (Soares). Estamos acertando os detalhes para chegar no jogo, acertar, marcar gols e dar assistências”, disse Marrony.\nO jogador definiu o duelo contra o Juventude como uma final. O Atlético-GO, que tem sete pontos, não perde há três partidas e tenta se aproximar das primeiras colocações da Série B. O clube goiano vai iniciar a 7ª rodada na 14ª posição. O Juventude, que também não perdeu nas últimas três rodadas, é o 5º colocado com dez pontos.