A Fifa divulgou nesta quinta-feira (13) a lista de indicados aos prêmios Marta e Puskás, entregues aos gols mais bonitos da temporada. A atacante do Orlando Pride e a seleção brasileira concorre ao troféu que leva o seu nome. No masculino, os indicados foram Alerrandro (ex-Vitória e atualmente no CSKA) e Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns).

Os vencedores serão eleitos através de voto popular e também por um painel da Fifa. Foram avaliados os gols feitos entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.

AS INDICADAS AO PRÊMIO MARTA
Jordyn Bugg | North Carolina Courage x Seattle Reign | 22 de março de 2025
Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais x Arsenal | 27 de abril de 2025
Ashley Cheatley | Brentford x Ascot United | 3 de novembro de 2024