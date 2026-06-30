Na história dos confrontos entre Brasil e Japão, a equipe da Ásia só venceu a seleção brasileira em uma ocasião. Foi em um amistoso disputado no dia 14 de outubro de 2025, por 3 a 2. O técnico Carlo Ancelotti escalou equipe alternativa. Desse jogo, nove jogadores estão no Mundial - seis foram titulares e saíram durante a partida. O segundo gol brasileiro na partida foi anotado por Martinelli.Nesta segunda-feira (29), o atacante voltou a marcar contra o Japão. Saiu do banco de reservas e foi decisivo. Ele marcou o segundo gol brasileiro na vitória por 2 a 1 pela 2ª fase da Copa do Mundo e garantiu a classificação da seleção às oitavas de final do Mundial.No amistoso do ano passado, além de Martinelli, o Brasil contou com Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Vini Júnior (foram titulares), Gabriel Magalhães, Douglas Santos e Matheus Cunha (entrou no segundo tempo) estiveram na derrota inédita em 2025 e estão no Mundial.A derrota para o Japão no ano passado foi a primeira na história da seleção brasileira que o Brasil foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 e sofreu a virada na etapa final.O revés agora é passado. A lembrança mais quente de confrontos contra o Japão é a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu o placar para os japoneses, Casemiro deixou tudo igual, e Martinelli marcou o gol da virada nos acréscimos da partida.“Não tenho nem palavras para descrever a alegria que está no meu coração de ver o povo brasileiro feliz com a classificação. Minha família, esposa, pais, meus amigos... Não tenho nem como explicar o que estou sentindo agora”, disse Martinelli em entrevista à Cazé TV.Martinelli deixou o jogo contra o Japão com o olho sangrando. Em um lance, depois do gol, ele disputou bola com um defensor japonês e sofreu uma cotovelada.Contra o Japão, o atacante foi utilizado em função diferente da habitual. Em seu clube, o Arsenal, Martinelli joga aberto pelo lado esquerdo. Nesta segunda-feira, ele atuou mais centralizado, jogando mais pelo corredor central.“No Arsenal, eu não faço essa função, mas posso fazer também. O Mister (Ancelotti) vem conversando comigo que eu posso fazer essa posição, jogando por dentro. Fico feliz em ajudar a equipe. Dentro de campo, vou tentar ajudar o Brasil da melhor forma possível”, acrescentou Martinelli.O atacante entrou na partida durante o segundo tempo. Ele entrou na vaga de Matheus Cunha e atuou ao lado de Endrick nos minutos finais. “Era para ter um jogador mais descansado. Ele (Martinelli) tem muita intensidade, ajudou muito a equipe marcando gol. Com ele, o Vini jogou mais aberto e foi muito perigoso”, explicou o técnico Carlo Ancelotti sobre suas ideias ao colocar Martinelli.Pela seleção brasileira, Martinelli tem 26 jogos disputados, sendo seis em Copas, e cinco gols marcados. Esse é o segundo Mundial do jogador, que atuou em 2022 no Catar.O atacante jogou profissionalmente no Brasil apenas na temporada de 2019, pelo Ituano. Ele passou pelas categorias de base de Corinthians e Ituano, no qual se profissionalizou. Desde 2020, o jogador defende o Arsenal, da Inglaterra, atual campeão inglês.