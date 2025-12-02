Com o título encaminhado, o Campeonato Brasileiro deve reservar a maioria das emoções nas últimas duas rodadas para a luta contra o rebaixamento. Ao todo, dez clubes ainda têm chances de cair, mas são apenas duas vagas.\nO UOL separou cenários, dados e probabilidades, com a ajuda da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para explicar como equipes que parecem livres do Z-4 seguem com chances de queda no Brasileirão.\nLeia também\n+Vila Nova acerta contratação de atacante do América-MG\nQUEM ESTÁ NA BRIGA?\nFortaleza, Santos, Internacional, Vitória e Ceará são os mais ameaçados. Todos têm mais de 5% de chances de caírem para a Série B. Sport e Juventude já estão rebaixados matematicamente.\nAlém dos citados, outros cinco clubes também aparecem com probabilidades de queda, mas são inferiores a 1%. São eles: Bragantino, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio.