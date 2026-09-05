A ex-atleta Maurren Maggi, campeã olímpica em 2008 no salto em distância, marcou presença nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Goiás 2026 e reforçou a importância do desenvolvimento esportivo em uma cidade como Goiânia, até para haver cada vez mais uma descentralização das atividades em um país de dimensões continentais.\nQuestionada pelo POPULAR acerca da pista do Estádio Olímpico, que passa por obras, e a importância de haver um local como esse para o desenvolvimento esportivo, Maurren destacou o legado que o investimento em infraestrutura deixa para as gerações futuras.\n“Sem dúvida nenhuma, qualquer evento esportivo que tem numa região, numa cidade, afeta toda a população positivamente. Nos JUBs, por exemplo, isso não só beneficia o esporte, mas sim a educação também. Porque se você não está matriculado, se você não estuda, você não compete. Aí acaba beneficiando toda a população”, disse.