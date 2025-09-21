Max Verstappen, da Red Bull, dominou o GP do Azerbaijão da F1, realizado neste domingo (21), no circuito de rua de Baku. O holandês largou na frente e liderou a corrida do início ao fim, triunfando com boa vantagem sobre o segundo colocado, o britânico George Russell, da Mercedes. Completou o pódio o espanhol Carlos Sainz, da Williams.\nO brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, concluiu a prova na 11ª posição. Ficou, portanto, fora da zona de pontuação.\nFoi um fim de semana atípico para a McLaren, que estabeleceu amplo domínio da temporada e tinha a possibilidade de assegurar, com sete etapas de antecedência, o título do Mundial de construtores. Mas a escuderia teve dificuldades já na definição do grid, em um sábado cheio de batidas, e problemas também no dia seguinte.\nLíder do Mundial de pilotos, o australiano Oscar Piastri, que havia largado em nono, bateu na primeira volta. Já seu companheiro de equipe e rival na luta pelo campeonato, o britânico Lando Norris, largou em sétimo e terminou a corrida em sétimo, obtendo seis pontos.