O Real Madrid contou com o brilho de Mbappé, não tomou conhecimento e atropelou o Kairat, do Cazaquistão, por 5 a 0, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (30), em Almaty, Cazaquistão.
O Tartaruga Ninja foi o nome do jogo, anotando o triplete, como se diz na Espanha. O camisa 10 chegou a cinco gols na competição, se isolando como artilheiro da Champions. Camavinga e Brahim também marcaram na goleada de mão cheia.
Com a vitória, o Real Madrid assume provisoriamente a liderança da fase de liga da Champions, com seis pontos em duas rodadas. O Kairat perdeu as duas e é o lanterna.
O Real volta a campo no final de semana, recebendo o Villareal pelo Campeonato Espanhol, no sábado (4). O Kairat recebe o Zhetisu, pela liga do Cazaquistão, no domingo (5).