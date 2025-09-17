O Real Madrid venceu o Olympique de Marselha nesta terça-feira (16) por 2 a 1, em confronto pela primeira rodada da Champions League. O duelo foi disputado no Santiago Bernabéu, na Espanha.\nOs gols do jogo foram marcados por Mbappé (duas vezes), pelo Real, e Weah, pelo Olympique. Com o resultado, a equipe espanhola conquistou seus primeiros três pontos na competição, enquanto os franceses se mantiveram sem pontuar.\nRodrygo e Vinicius Júnior não marcaram gols, mas "deram" os pênaltis para Mbappé. No primeiro, o camisa 11 foi derrubado por marcador, enquanto no segundo, na tentativa de drible do camisa 7, a bola bateu na mão do zagueiro Medina.\nAs equipes voltam a campo nesta semana: o Real Madrid recebe o Espanyol pelo Campeonato Espanhol no sábado, às 11h15 (de Brasília), enquanto o Olympique de Marselha enfrenta o PSG no domingo, às 15h45.