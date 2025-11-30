Max Verstappen conseguiu uma vitória que parecia improvável no GP do Qatar e vai para a decisão da Fórmula 1 a 12 pontos de Lando Norris, que terminou apenas em quarto. O inglês tinha a chance de conquistar o título já neste domingo, mas não teve um bom rendimento.\nA McLaren complicou o que parecia ser uma vitória tranquila para Oscar Piastri quando foi a única equipe que decidiu não parar em um Safety Car no começo da prova. O australiano, que dominou o fim de semana, chegou em segundo, e agora está a 16 pontos de Norris. Carlos Sainz voltou ao pódio com a Williams.\nCom o resultado, Norris vai para Abu Dhabi com 408 pontos. Verstappen, que chegou a estar 104 pontos atrás da ponta, tem 396 e Piastri tem 392.\nO brasileiro Gabriel Bortoleto ficou atrás de Lewis Hamilton pela maior parte da prova e terminou em 13º depois de ter largado em 19º.