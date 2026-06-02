A bola parada é uma das grandes armas do Vila Nova na Série B de 2026. Dos 17 gols marcados pelo time na competição, seis se originaram desse recurso ofensivo, equivalente a 35,2% do total. Na outra frente, somente dois dos 11 gols sofridos pelo Tigre na Segundona ocorrem na bola parada (18,18%). Na comissão técnica de Guto Ferreira, há um profissional específico para pensar o fundamento.\nO auxiliar técnico André Luís Ferreira, que faz parte da comissão de Guto Ferreira, é responsável pelo treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas. Juca Antonello e Weligton Robson, os outros dois auxiliares, ficam encarregados das jogadas ofensivas e defensivas, respectivamente, com a bola rolando.\nAndré Luís Ferreira, de 66 anos, é ex-zagueiro e lateral esquerdo medalhista de prata olímpico. O ex-jogador ajudou o Brasil a conquistar a primeira medalha olímpica do País no futebol. Participou das Olimpíadas de 1984, em Los Angeles, com cinco partidas disputadas, entre elas a final contra a França - derrota brasileira por 2 a 0.