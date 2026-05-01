Carlos Alcaraz pode ficar até seis meses longe das quadras por causa de uma lesão no punho direito, de acordo com avaliação de um especialista ouvido pela agência de notícias EFE.\nO entorno do tenista mantém sigilo sobre a gravidade do problema e ainda não detalhou o diagnóstico. O próprio Alcaraz disse apenas que uma lesão no punho direito o impedia de participar ao anunciar que não jogaria Masters 1000 de Madri. Ele também não disputará Roland Garros.\nCBF muda tabela, e semifinal Vila Nova x Anápolis será dia 13 de maio\nA informação que circulou é de que ele trata uma tenossinovite de De Quervain, inflamação na bainha que recobre um tendão ligado ao polegar. A condição costuma causar dor, rigidez e limitação de movimento e é comum em tenistas por sobrecarga e repetição de gestos.\nMartínez Romero disse que, em muitos casos, o quadro melhora com medidas conservadoras, mas ressaltou que falta informação pública sobre o caso. "É um problema que se resolve com repouso e tratamento em muitos dos casos e nesse sentido não é algo preocupante, mas há muitos tipos de lesões e aqui resulta óbvio que nos falta informação", afirmou o especialista.